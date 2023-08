Soy víctima de un complot orquestado: Máximo Noriega

Luego de ser salpicado en el escándalo de los supuestos dinero calientes que habrían entrado a la campaña Petro Presidente en 2022, el líder político, Máximo Noriega, dice que ha sido víctima de un supuesto complot y que no ha participado en los ilícitos que hoy sigue investigando la Fiscalía General de la Nación.

“Con ocasión de la insistente y malintencionada mención de mi nombre en las diligencias judiciales recientes, reitero por este medio que nunca he sido partícipe de un ilícito y que, por el contrario, soy víctima de un complot orquestado desde afuera del Pacto Histórico agenciado por algunas personas al interior del mismo movimiento, que tiene como objetivo destruir desde sus entrañas al gobierno del Cambio, haciendo inviable la gobernabilidad del señor presidente Gustavo Petro y reduciendo al mínimo las conquistas electorales del Pacto Histórico en las próximas elecciones regionales”, se lee en un comunicado que emitió Noriega en las últimas horas de este martes.

Al tiempo, indicó que ha sido blanco de una “aniquilación moral, política, persecución judicial e intimidación personal, son y serán infructuosos porque la verdad siempre encuentra el camino para prevalecer”.

Noriega también salió al paso para defender al presidente Gustavo Petro asegurando que todo lo que ha ocurrido es con la finalidad de tumbar el gobierno del Cambio.

“En el legítimo ejercicio constitucional de mi defensa, hemos acudido de manera insistente ante el señor fiscal y ante los jueces de la República para que se me permita dar mi versión de los hechos en los que he sido nombrado. Con la frente en alto y con las debidas pruebas de reputación, controvertiré, aclararé y desmentiré lo que no sea cierto. Nada debo y nada temo, y estoy siempre dispuesto a cumplir con los llamados de las autoridades”, agregó.

El señalado 'padrino político' del hijo del presidente, según las declaraciones de Vásquez, habría sido el intermediario entre los cuestionables aportantes económicos a la campaña de Gustavo Petro y el diputado del Atlántico. Sin embargo, durante la captura del diputado, le envió un mensaje.

"Nicolás tiene que responder a sus problemas en la justicia y lo hará de manera cabal. Yo aspiro y le ruego a Dios que salga libre de toda esa responsabilidad y también le digo públicamente: ¡Fuerza, porque él no es un delincuente", expresó.