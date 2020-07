Surgen primeras voces en contra de gravar toda la canasta familiar

Sobre el tema, el senador liberal Fabio Amín Saleme dijo que esa intención es de alguien “indolente e insensible” frente a la situación de miles de familias.

“Desde ya anunciamos, como Partido Liberal, que no votaremos ningún impuesto que recaiga sobre los más vulnerables y los más pobres. Y que no nos vengan con el cuentesito de la devolución del IVA. No al IVA en los productos de la canasta básica”, recalcó el senador.

Así las cosas, se ve avizora un duro debate en el Congreso sobre una propuesta que ya ha desatado una dura controversia en las redes sociales. De momento, el Ministerio de Hacienda sigue en el estudio de la reforma tributaria que será objeto de estudio en el Senado y la Cámara de Representantes.