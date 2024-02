Suspenden audiencia contra Álvaro Leyva para resolver recusación contra procurador ponente

La Procuraduría General de la Nación suspendió la audiencia contra Álvaro Leyva, por el caso de las supuestas irregularidades que se habrían presentado en el contrato para la licitación de los pasaportes en Colombia.

El abogado Yefferson Dueñas, representante legal de Leyva, presentó una recusación contra el procurador delegado, alegando una supuesta “enemistad grave” del ponente Ernesto Espinosa, por opiniones del funcionario contra Leyva cuando trabajaba en la academia.

Pese a este argumento, el procurador declaró infundada la recusación y ordenó que se remita el recurso al despacho de la procuradora general, Margarita Cabello, para que resuelva la solicitud.

“Rechaza, declara infundada la recusación formulada el día de hoy 15 de febrero previo a la audiencia y ordena remitir la actuación al despacho de la señora procuradora para lo de su competencia”, señaló el procurador Espinosa.

Las declaraciones que presuntamente generarían la necesidad del cambio de ponente, fueron expresadas en varias ocasiones por el procurador tras su rechazo al presidente Presidente Petro.

“El señor procurador delegado ha criticado duramente las políticas del actual Gobierno, en el entendido de que este lo conforma el Presidente de la República, sus ministros (incluido el de Relaciones Exteriores) y los directores de departamentos administrativos”, señala uno de los apartes de la recusación.

Pese a estos argumentos, Ernesto Espinosa consideró que no se comprueba una enemistad contra el canciller suspendido, tras señalar que entonces no podría conocer ningún proceso contra miembros del Gobierno.

“Llegaríamos al absurdo entonces que como procurador delegado yo no pudiese conocer ninguna actuación del funcionario de la rama ejecutiva, porque se me señala como enemigo del gobierno y acá la defensa, en su escrito, ha señalado y no hizo la imputación directa de la enemistad frente al disciplinado, de quien reitero e insisto, no conozco y no he tenido trato personal comercial de ninguna índole”, argumentó el funcionario.

La diligencia fue suspendida mientras la procuradora general, Margarita Cabello, resuelve de fondo la recusación en contra del procurador ponente.