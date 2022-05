Suspensión de Quintero puede terminar en sentencia contra el Estado: Roy Barreras

Un revolcón político provocó la decisión de la procuradora general, Margarita Cabello, de suspender al alcalde de Medellín Daniel Quintero por “su presunta participación política”, al igual que otros servidores públicos.

Varios líderes políticos entre ellos, el jefe de debate del Pacto Histórico y senador Roy Barreras, señalaron que la decisión puede terminar en una sentencia contra el Estado.



De acuerdo con Barreras, la Procuraduría violó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso Petro, “cuando señala que solo un juez de la República puede suspender o destituir a un funcionario elegido con voto popular”.



“Por las mismas razones, la Corte concluye que el Estado incumplió con sus obligaciones previstas en el Artículo 23 de la Convención, en relación con el Artículo 2 del mismo instrumento, por la existencia y aplicación de las normas del Código Disciplinario Único que facultan a la Procuraduría a imponer dichas sanciones a funcionarios públicos democráticamente electos, como fue el caso del señor Petro”, recordó el senador Barreras al publicar parte de esa sentencia internacional.

Por su parte, el jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, Alfonso Prada, aseguró que es lamentable que “en menos de 24 horas decide abrir investigación, suspender provisionalmente a un alcalde que es elegido popularmente y sobre todo, cuando ya tenemos un antecedente en la justicia americana que plantea con mucha claridad que en ningún país en el continente puede existir una autoridad administrativa que disponga suspensión o destitución de una persona que disponga un cargo elegido popularmente”.



Para Prada, además la decisión “trasciende la competencia y vulnera el bloque de constitucionalidad y no resiste un control de convencionalidad”.



“Esto nos lleva a una reflexión de fondo: y es si se hace por desconocimiento o es una nueva intervención en política por parte de una autoridad institucional. Quiero recordar que yo hace tres semanas le pedí a la procuradora intervenir para evitar la participación del presidente Iván Duque y producto de su abstención, de su omisión, de su comunicación de exhortar al presidente en no participar en política, me da la impresión que el presidente se ha desmedido en participación, lo que ha generado incluso la participación de militares”, dijo.



La decisión también generó opiniones de los sectores políticos de centro y de derecha. Por ejemplo, la representante Juanita Goebertus señaló que “la @CorteIDH ha sido clara: la @PGN_COL NO puede suspender a funcionarios de elección popular. La participación electoral de Daniel Quintero -y de Iván Duque- han sido claras. Pero son los jueces los que pueden sancionarlos. ¡No sigan poniendo en riesgo el Estado de derecho!”.

Entre tanto, el senador Ernesto Macías del Centro Democrático, sostuvo que “bien por la procuradora en este caso. El Alcalde de Medellín se puso de ruana la Constitución y la ley. La @PGN_COL también tiene competencia para suspender al Registrador”.



La senadora Paola Holguín señaló que “violan la Constitución y la ley y pretenden continuar impunes?”.



Finalmente, María del Rosario Guerra indicó que “ningún funcionario público, elegido o no popularmente, puede estar por encima de la Constitución y la ley. El alcalde de Medellín no puede seguir burlándose de las instituciones y menos hacer política con su cargo, que está prohibido”.