Tambalea la reforma tributaria: impuestos a las iglesias enredan la conciliación

Aunque las plenarias de Senado y Cámara aprobaron en último debate el proyecto de reforma tributaria que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, la iniciativa se enredó en su etapa de conciliación.

Los conciliaciones no se han podido poner de acuerdo sobre un texto definitivo y algunas fuentes confirman a RCN Radio que el punto de mayor discusión entre los legisladores es el que tiene que ver con los impuestos a algunas actividades que realizan las iglesias y confesiones religiosas.

Este tema llevó a que se cancelara la reunión que se tenía prevista para este miércoles, con el ánimo de avanzar en la conciliación del proyecto.

Las mismas fuentes indican hay errores en el texto publicado que se aprobó en la plenaria del Senado de la República y eso podría llevar a que varios partidos se nieguen a votar el proyecto en su etapa final.

Wadith Manzur, ponente de la reforma, confirmó que “hubo un error en la Relatoría del Senado y publicaron un texto que no correspondía con lo aprobado, por lo tanto no se puede conciliar sobre un texto que no corresponde al que se aprobó. Se está haciendo la corrección, se hará una nueva publicación y se espera que este jueves se pueda realizar la reunión de los conciliadores”.

De hecho, senadores liberales y conservadores han advertido que no apoyarán el incremento de los impuestos a las iglesias y han amenazado con votar negativamente la conciliación de toda la reforma tributaria si este artículo se incluye en el texto final.

Aunque en el Senado de la República se negó la posibilidad de afectar los lugares de culto con más gravámenes, en la Cámara de Representantes ese tema sí pasó con la aprobación de las mayorías.

Según lo aprobado en la Cámara, actividades como los viajes, seminarios, o centros educativos montados por iglesias, tendrían que pagar mayores impuestos con esta enmienda tributaria.

Sin embargo, partidos políticos como el Liberal, Conservador, Centro Democrático y congresistas de otras colectividades, han dicho que este artículo violenta gravemente el derecho a la libertad de cultos que está consagrado en la Constitución Nacional.

La conciliación de la reforma tributaria está enredada y aún no se conoce en qué momento se podrá lograr un acuerdo para que la iniciativa sea aprobada en su totalidad en el Congreso de la República.