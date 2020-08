Tatequieto a bancos: buscan meter en cintura intereses de tarjetas de crédito

Y también va más allá al establecer que mientras las obligaciones crediticias no se encuentren en cobro judicial, los bancos no podrán imponer multas o realizar cobros por conceptos equivalentes o asimilables que excedan el interés de mora.

“Los intereses moratorios causados deberán corresponder únicamente a los días transcurridos desde el vencimiento de cada cuota, de manera individualizada”, advierte la norma.

El senador David Barguil, promotor de la norma, dijo que al incluir unos factores de evaluación del riesgo para la definición de la tasa, se busca que los bancos no acaben cobrando igual a quienes pagan, a quienes no pagan, a quienes se atrasan, o a quienes no.