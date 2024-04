El alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, se refirió sobre el encuentro realizado en la capital del país, con el presidente de la República Gustavo Petro Urrego, en las que hicieron presencia los alcaldes de las ciudades capitales. En esa reunión se tocaron varios temas, entre ellos: La crisis del sector salud, seguridad, e inversión en infraestructura en las regiones.

La intervención del alcalde Gutiérrez, iba en la medida de unos puntos específicos, así lo explicó. "Primero, le dije que yo respaldaba a la fuerza pública, que yo respaldaba a nuestra Policía, y que no estaba de acuerdo, en que se estigmatice a toda una institución. Corrupción existe, pero, decir que todos los policías son corruptos es una gran insulto y una gran ofensa a los miles de policías buenos, que tenemos en el país y a sus familias".

Otro de los temas, a los que Gutiérrez hizo mención fue la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. En ese punto tanto el mandatario nacional como el local, comparten la visión de pedir en extradición a Timothy Livingston.

Por otra parte, según informó el alcalde, le expresó a Petro, que no está de acuerdo como su gobierno, viene generando una crisis en el sector salud. Esto explicó el alcalde. "Están acabando y destrozando el sistema. Le expresé que me reuní con los directores de clínicas tanto públicos como privados de Medellín y que la preocupación es entender que ya las Clínicas y Hospitales están en cuidados intensivos y que se está acabando con el Sistema". El alcalde expresó que puede que se necesiten reformas pero, no puede ser que se acabe con lo que funciona sabiendo que es modelo que tiene sus bondades.

Frente a los temas de infraestructura, el alcalde de Medellín fue claro en manifestar la importancia de las obras 4G, ya que estas obras “no pasan por El Poblado, ni van a Llano Grande, como lo ha dicho en tantas ocasiones a las fincas de los ricos”. Dijo.

Además, mencionó los recursos invertidos por la Administración Distrital en estas obras, esto declaró. "Lo que le he expresado es que estas obras son fundamentales, son importantes y que inclusive en el túnel del Toyo, hemos invertido unos recursos importantes de la alcaldía y como ciudad al rededor de 840 mil millones de pesos. Y que esos recursos son necesarios para poder terminar las obras"

Tenemos dos visiones diferentes de país, frente al modelo de seguridad, al modelo económico, al manejo de la salud, en el cual no estamos de acuerdo. La invitación fue para que el gobierno trabaje en conjunto con las ciudades que la única forma de cumplir las metas del Plan de Desarrollo Nacional, es que exista articulación con el gobierno nacional. Finalizó Federico Gutiérrez.