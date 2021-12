“Tenemos la obligación de no agredirnos”: Santos propone a Uribe una reconciliación

El expresidente Juan Manuel Santos envió una carta abierta al exmandatario Álvaro Uribe, en la que le hace una invitación a limar asperezas y "sin ser amigos" dejar de agredirse y "más bien dar ejemplo". El exmandatario le recordó las diferentes acusaciones que ha lanzado el exsenador Uribe y aseguró que "el país entero está hasta la coronilla", por las discusiones entre los dos.

En uno de los apartes de la misiva, publicada a través de la cuenta en Twitter de Juan Manuel Santos, el exmandatario señala que hay "inmensos retos como la pobreza, la desigualdad, la inflación, la deuda, la inseguridad, todas disparadas" y advierte que "la credibilidad del Gobierno está por el piso", lo que también desató una respuesta del Gobierno del presidente Iván Duque.

"No me sorprendió su última denuncia penal. Estoy acostumbrado a sus acusaciones falsas y a sus ataques sin fundamento. Han sido demasiados en más de 10 años", inició diciendo el expresidente Santos en la carta en la también afirma que son una "cortina de humo para producir efecto mediático y político".

Santos también advierte que "seguir peleando con usted no me interesa, a nadie le interesa", enfatizando en que "el país entero está hasta la coronilla, indignado por las peleas entre los expresidentes y en particular Uribe vs Santos", a la par que sentencia que "la estrategia política de pelear conmigo ya no le funciona".

En ese sentido, lo invitó a cambiar las "permanentes hostilidades" por "el respeto a las diferencias (...) le haríamos un gran servicio a Colombia si en lugar de dar tanta lata, permitimos que surjan nuevos liderazgos para que afronten los inmensos retos que hoy tiene el país".

El exmandatario aclara que "no tenemos que ser amigos, tal vez nuestras diferencias son demasiado profundas, pero sí tenemos la obligación como expresidentes de no agredirnos y más bien dar ejemplo de esa moderación y prudencia qué tanto pregonaba Jorge Washington (expresidente de los Estados Unidos)".

Le propone una especie de reconciliación al igual que lo hicieron Adams y Jefferson (también expresidentes de ese país) antes de morir, "para partir sin odios y en paz. No en "la paz de Santos" que a usted no le gusta, sino en la paz del espíritu, la que todos los seres humanos debemos Buscar".

El reclamo de Víctor Muñoz

La carta, si bien está dirigida al expresidente Uribe, Santos también menciona al actual Gobierno del presidente Iván Duque, diciendo que "la pobreza, la desigualdad, la inflación, la deuda, la inseguridad todas disparadas; la credibilidad del Gobierno y de las instituciones por el piso, lo mismo que el prestigio internacional y el respeto por los Derechos Humanos. Ni hablar del cambio climático, el mayor peligro existencial de la humanidad o el tétrico panorama fiscal sin un grado de inversión y con un preocupante desequilibrio de nuestra cuenta externa".

Este comentario generó rechazo por parte de Víctor Muñoz, director del Dapre, quien aseguró que Santos es un "expresidente huérfano de poder" y le enumeró que "Colombia avanza en Vacunación masiva, reactivación económica, reforestación y agenda ambiental, transformación energética, transformación digital, educación e infraestructura. Todo pese a la herencia de narcotráfico que recibimos".