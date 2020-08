"Tenemos que asumir que no hay vacuna": Duque, sobre el aislamiento selectivo

¿Por qué abrir sectores si el número de contagios y muertes es alto?

Duque explicó el porqué de la decisión de dar inicio a la fase de apertura si Colombia, actualmente, supera los 600.000 contagios y registra cerca de 20.000 muertes por Covid.

"Ya en nuestro país estamos llegando al 74% recuperados, lo que es un elemento muy importante; segundo: hemos duplicado la capacidad de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y tenemos una reserva estratégica nacional para poder desplegar el material que necesiten las primeras líneas de atención en la red hospitalaria. También hemos visto que en lugares donde teníamos la mayor densidad en los ataques del virus, particularmente en ciudades capitales, se ha ido presentando un descenso en casos y muertes".

El presidente Duque advirtió que esa nueva fase "no significa que a partir del primero de septiembre nosotros volvemos a la normalidad como si no hubiera pandemia": "Y en eso quiero ser muy claro: nosotros tenemos que asumir que no hay vacuna, que no hay tratamiento todavía y que además en este momento no existe nadie que pueda garantizar que tiene inmunidad frente a este virus".

"Debemos adaptarnos; tenemos que prepararnos, tenemos que manejarnos con cultura ciudadana (...) El éxito de esta nueva fase depende de todos nosotros. El punto importante es el comportamiento de cada uno de nosotros con el tapabocas, con el distanciamiento, el lavado de manos, las precauciones en el hogar, el cuidado de las personas cercanas a nosotros que estén en población de mayor riesgo".

Finalmente, el mandatario manifestó que la Emergencia Sanitaria se mantendrá "como una medida para orientar criterios desde el Ministerio de Salud, para tomar medidas rápidas, para acompañar medidas de focalización, para evitar la propagación del virus"

"Adicionalmente (...), con la declaratoria de pandemia, la emergencia sanitaria nos permite estar en total sincronía con las autoridades mundiales".

La medida va hasta el 30 de noviembre "monitoreando cómo avanza la pandemia en todo el territorio nacional", enfatizó.