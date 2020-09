Tenemos que enfocarnos en educar padres: experta en proyecto que prohíbe castigo físico infantil

La psicóloga clínica infantil, Cecilia Zuleta, afirmó que no debe haber castigo físico a los niños, tras advertir sobre los efectos que esto podría traer en el crecimiento de los menores de edad.

En diálogo con RCN Radio, la experta se refirió a este tema a propósito de la discusión en tercer debate en la Comisión Primera del Senado, sobre el proyecto de ley con el que se pretende prohibir que los padres castiguen físicamente a sus hijos.

“Castigo físico no debe haber ninguno, una palmada no. Si yo quiero enseñarle algo a un niño y lo golpeo, no va a aprender y solo tendrá miedo que va a ocasionar que el menor tenga un desarrollo delante de la persona que lo amenaza y no necesariamente en otros lugares”, afirmó.

Lea también: Duro debate jurídico por proyecto contra el castigo físico a niños

La experta subrayó que la violencia física que recibe el menor, se revierte en la época de la adolescencia.

“El menor en esta etapa lo que hará es atacar, porque ya se siente capaz de defenderse”, manifestó la psicóloga.