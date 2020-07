Tenemos que pasar las páginas oscuras y nefastas de gobiernos que no entregaban obras: Duque

En su visita al departamento del Tolima, el presidente Iván Duque cuestionó a sus predecesores que no culminaron las obras de infraestructura vial y otros proyectos de importancia para el país con los que se habían comprometido y en algunos casos, las iniciativas que les habían heredado mandatarios anteriores, solo para evitar darles protagonismo político.



Las críticas las hizo el primer mandatario en el acto de entrega de 89,45 kilómetros de vía entre las localidades de Aipe (Huila) y Saldaña (Tolima) y un puente sobre el río Anchique, el cual se cumplió en el municipio de Natagaima.

Lea también: Por casos de COVID-19 cierran el Palacio de Justicia y la Fiscalía en Ibagué.



Esta obra de rehabilitación hace parte del proyecto de Cuarta Generación (4G) Neiva – Espinal - Girardot, con el que se busca mejorar la conexión entre el centro y el sur del país, entre los departamentos de Nariño, Huila, Tolima, Putumayo y Caquetá.



“Quiero que quede en la consciencia del pueblo colombiano que ya tenemos que pasar esas páginas oscuras y nefastas de esos gobiernos que no culminaban las obras que heredaban de los predecesores para no darles crédito político”, expresó Duque.



Dijo que pese a las diferencias ideológicas, su intención es avanzar en lo que ha denominado ‘concluir, concluir y concluir’.



“Las obras nosotros las concluimos sin importar quien las empezó, porque el ciudadano que está en la calle no le importa quién fue el que las empezó, le importa es que estén en operación y que les beneficie su calidad de vida. (…) nuestra responsabilidad es gerenciar y entregar. Aquí nadie se puede atribuir las obras como si fuera una escritura pública”, agregó.

Le puede interesar: Funcionaria de la Alcaldía del Espinal, en estado de embriaguez, agredió a su hijo



El Presidente advirtió que hay un gran número de obras que quedaron en el papel o que llevan años en ejecución. Entre ellas mencionó el Túnel de La Línea, que en más de una década avanzó solo el 60% y en su Gobierno se anunció su entrega.