“Tengo mi conciencia tranquila”: Mauricio Gómez ante denuncia por caso Centros Poblados

“A raíz de mi nombre y del nombre de mi tío, que no es, comenzaron a llamarme los medios. Y la Red de Veedurías presentó las denuncias por los ruidos, pero yo estoy muy tranquilo, presto a ir a la Corte a explicar el malentendido y superar el mal rato que he pasado”, dijo Gómez, al asegurar que en los 19 años de vida publica nunca ha tenido investigaciones penales o disciplinarias.

El congresista reconoció que es amigo íntimo de la exministra Karen Abudinem, pero aseguró que nunca conversaron sobre el billonario contrato con Centros Poblados.

“Nunca me interesó el tema de la licitación, nunca me interesó el tema de Centros Poblados, nunca fue un tema de conversación entre la ministra y yo y eso me tiene muy tranquilo”, puntualizó.

Las indagaciones contra Mauricio Gómez iniciaron luego de que la Red de Veedurías Ciudadana Red Ver interpusiera denuncia penal contra varios congresistas por el escándalo alrededor de las irregularidades que se presentaron para la adjudicación del contrato para llevar internet a más de 14.000 colegios del país.