Siguen creciendo las voces de algunos funcionarios del Gobierno Nacional que se han solidarizado con la situación judicial que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia por el caso de manipulación de testigos que se adelanta en su contra.

Esta vez fue la ministra del Interior, Alicia Arango, la que lamentó la renuncia del exmandatario al Senado de la República y dijo que extrañará su presencia en el Congreso.

Arango es una de las personas más allegadas a Uribe,ya que trabajó en la Casa de Nariño durante sus ocho años de Gobierno y lo ha respaldado en todas sus campañas políticas.

“Tengo mi corazón roto hoy, ustedes saben lo que significa la Comisión Séptima para mí, por una persona que me dio la oportunidad de ser su secretaria privada durante ocho años. Estuve en su campaña y he estado muy cerca de él el resto del tiempo y hoy me siendo huérfana en esta Comisión”, indicó.

Añadió que “quiero decir que me duele la situación del presidente Uribe, que lo extraño y que soy ministra pero también soy persona y como persona tengo sentimientos y solo tengo agradecimiento con él”.