"Tengo muchos conocidos y pocos amigos": procuradora Cabello responde a inquietudes de su cargo

La recién posesionada procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, aseguró que será independiente en todas las investigaciones disciplinarias que se adelanten en el organismo de control contra funcionarios públicos.

En el caso de la investigación contra el congresista Eduardo Pulgar por presunto soborno a un juez, la electa procuradora dijo que analizará si eventualmente su despacho conocerá el proceso y en caso afirmativo estudiará si se debe o no declarar impedida.

“Miren mi trabajo hacía atrás, no crean hipótesis o suposiciones sobre el futuro. Yo he sido independiente en todos los casos y hay que mirar posibles impedimentos (…) No quiero meterme en temas de chismes, hay que mirar la gestión. Tengo un pasado que mostrar y eso debe ser el soporte”, dijo Cabello.