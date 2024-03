Tensión diplomática: ¿Cuál es el estado de las relaciones entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro?

El presidente Gustavo Petro dejó claro que "no existe una izquierda cobarde", como clara respuesta a su homólogo Nicolás Maduro, quien criticó que la "izquierda" en la región no lo respaldara en medio de las tensiones con la oposición venezolana.

Maduro dijo en horas cruciales para las elecciones presidenciales de Venezuela que ha sufrido "una censura brutal", dejando ver que sus homólogos de izquierda en América Latina no lo han respaldado como quisiera.

"No solo me persiguen para tratar de atentar contra mi vida, como se demostró ayer (...) callan, los gobiernos de derecha callan. La izquierda cobarde, no son capaces de condenar los golpes, los intentos contra la revolución, contra la paz”, dijo vehemente desde Caracas.

Ante este panorama, RCN Radio decidió consultar a expertos para realizar un análisis sobre el tema. Manuel Alejandro Rayran, docente e investigador de la Universidad Externado, señaló que en estos momentos dichas relaciones se encuentran en "tensión", en la medida que Colombia emitió el día de ayer un comunicado en el que le solicita al gobierno venezolano cumplir algunos de estos elementos acordados en los Acuerdos de Barbados del 2023.

En ese sentido, el analista considera que la postura de Colombia frente a Venezuela hace que la comunicación diplomática "se encuentre es un punto neurálgico (...) porque Venezuela lo considera como una intromisión en asuntos internos, mientras que desde Colombia observa la actual situación en Venezuela como uno de los elementos base acordados".

Los intereses de ambos países han llegado a tal punto que Colombia normalizó sus relaciones diplomáticas al nombrar, luego de casi cinco años, representación diplomática, al igual que la normalización comercial con la apertura plena de su frontera.

"Creo que esta relación actualmente, si bien se basa en temas de intereses en temas específicos, actualmente esta relación pragmática se encuentra en una tensión que esperemos sea pasajera", agrega Rayran.