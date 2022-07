Tensión entre Gustavo Bolívar y Roy Barreras por elección de nuevo contralor

Gustavo Bolívar hizo evidente en las redes sociales la tensión que hay en estos momentos con Roy Barreras, el próximo presidente del Congreso, por la elección del nuevo contralor de la República.

“Roy está en campaña por una candidata del actual contralor para garantizar el tapen tapen 4 años más. Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan, pero la gente votó por un cambio no lo olviden”, escribió Bolívar en su cuenta de Twitter.