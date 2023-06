Timochenko sale en defensa de Petro: habla de "ataques difamatorios"

El pasado 14 de junio se conoció nueva información que está relacionada con los dineros que se perdieron en la casa de la exjefe de gabinete, Laura Sarabia, todo por cuenta de una entrevista de un testigo anónimo.

De acuerdo con las declaraciones, el testigo habría hablado con el coronel Óscar Dávila y conocería información clave sobre lo que habría ocurrido hace algunos días y su relación con Laura Sarabia.

Sobre el dinero, el testigo indicó a la Revista Semana que “la plata era de Petro, eran cinco maletas y 3.000 millones de pesos”.

Contexto: Petro responde a acusaciones y contradice versión de testigo anónimo sobre $3.000 millones

Agregó además que "Dávila me dijo que Petro mandó a Laura a guardarle la plata en el apartamento, ese dinero se perdió, entonces necesitaban que apareciera antes de tener que informarle al presidente que se había perdido”.

En las horas de la mañana, el presidente Gustavo Petro salió en respuesta a estas declaraciones, indicando que "nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación en la revista Semana. Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio".

El mandatario indicó que siempre ha pedido de manera contundente que sean las autoridades competentes las encargadas de realizar las investigaciones, "he brindado las garantías para que estas puedan realizar su trabajo con total libertad, acceso y transparencia, sin ningún tipo de obstáculo".