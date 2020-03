"Todavía no hay suficiente información para ampliar la cuarentena": Iván Duque

Empleo y pequeños empresarios

En su entrevista con RCN Radio, el presidente Duque indicó que no existe una economía que funcione exitosamente si no tiene buen servicio de salud y ello no podría funcionar si no existe actividad social y económica.

Recordó que a la llegada de la pandemia, el Gobierno tomó decisiones para preservar la salud, la vida y la económica.

“Proteger los hogares mas vulnerables, garantizarles flujos de ingreso, que les dieran la posibilidad de transitar la tormenta sin hambre a través de un esquema en donde más de 30 millones de colombianos tendrán ese acceso”, explicó Duque en RCN Radio.

Dijo que se está protegiendo el empleo y la base productiva del país: “Lanzamos una línea donde a través del Fondo Nacional de Garantías (y) vamos a llevar a que se preste diez puntos del Producto Internos Bruto, cerca de 70 billones de pesos”.

También habló de las líneas de financiamiento a través de Bancóldex “que llegan a 650 mil millones” y el fortalecimiento del Fondo Nacional del Ahorro “que tendrá periodos de gracias hasta seis meses”.

Aclaro que no se podrán aumentar las tasas de intereses y que ningún colombiano será reportado por no pagar sus deudas.

Alimentos y cultivos agrícolas

Duque anunció que para campesinos y pequeños productores se tiene previsto que el Banco Agrario agilice sus líneas de financiamiento a la tasa mas barata del mercado, con un largo plazo para pequeños productores.

Dijo que se están acelerando los programas de agricultura por contrato para pequemos productores con el fin de que no existan intermediarios que modifiquen los precios.

“Diseñamos una plataforma que permite monitorear como esta el nivel de abastecimiento, municipio por municipio, y tener claro cuáles van a ser esas líneas de venta (…) y mirar a ver como se pueden hacer tasas de compensación de interés para muchos pequeños productores”, dijo.

Dineros a la salud

Duque dijo que los beneficios para el sistema de salud van encaminados a inyectar liquidez al sistema. “En este mes debemos estar entregando cerca de 2.1 billones de pesos” que abarcarán las compras de cartera, aceleración de pagos y el esquema de punto final en salud, indicó.

Sin embargo fue más allá. Recordó uno de los puntos de su campaña a la presidencia y señaló que “la idea es poder aportar al sistema mas de seis billones de pesos, entre lo que es la contingencia del Covid-19 y saldar las deudas viejas como los giros del Adres”.

El objetivo de esas inyecciones de dinero es que “el sistema de salud tenga la capacidad de volver a tener liquidez garantizando que va a haber el oxigeno suficiente para afrontar la tempestad y el futuro del sistema”.

Con respecto a la crisis del coronavirus, dijo que están buscando la expansión de la red hospitalaria: “Queremos aumentar en un 50% la disponibilidad de unidades de cuidado intensivo, hasta llegar al 100%”.

Arriendo

El presidente Duque señaló que se prohibirán los lanzamientos, es decir que las personas se queden sin techo donde vivir por demoras en el pago del arriendo.

“Acá nos toca a todos hacer un esfuerzo y no es que 'papá gobierno' le pague a todo el mundo los arriendos, sino que hasta enfoque que solidaridad de los arrendatarios y la capacidad de pago de los arrendadores”, dijo.

Duque advirtió que el Gobierno está haciendo esfuerzos financieros desde el punto de vista de social “y hay empresas que están tomando decisiones solidarias responsables. Hemos sido claros en que no habrá despidos masivos”.