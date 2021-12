La senadora Aída Avella de la Unión Patriótica aseguró que la reunión que sostuvo con el registrador Nacional Alexander Vega, fue un encuentro cordial, en el que recibieron detalles del plan de garantías de los procesos electorales, con miras a las elecciones de Congreso y Presidencia de la República de 2022.

De acuerdo con Avella, se aclararon dudas como las diferencias de cifras con el DANE en el censo electoral, el software para el escrutinio de los votos y los jurados para los comicios.

“Fue una reunión cordial, una reunión en la cual se nos aclararon algunos puntos, especialmente lo relacionado con las personas que en este momento figuran como vivas pero están muertas. Hay 65.000 desaparecidos que no están muertos para la Registraduría que figuran ahí como vivas pero que hace mucho tiempo desaparecieron. También hay otras cosas como personas en el exterior que mueren allá y no se ajustan. Yo creo que todo el mundo va a estar encima para que los muertos no voten”, dijo.

Le puede interesar: Piden a Gustavo Petro no dejarse “provocar” de David Barguil

Sobre los jurados, según la Congresista, el Registrador les explicó que serán personas de todos los sectores, es decir, jurados desde los partidos políticos, empresarios y del sector del Estado.

También en el encuentro se abordó el tema del software propio para el conteo de los votos y que había sido promesa de Vega hacia la oposición.

“Por primera vez, yo creo que el Registrador va a tener el código fuente como todos sabemos es el programa con el que se manejan las elecciones. Habrá un responsable como debe ser, en este caso el Registrador. También todos los partidos tendremos un auditor para ese software”, destacó.

Lea también: Piden garantías de seguridad para Hollman Morris tras panfleto con amenazas en su contra

Finalmente, indicó que fueron informados sobre otras garantías como la veeduría internacional.

“Dudas siempre habrán, pero realmente la actitud del Registrador es de decir: estoy dispuesto a resolver cualquier duda, por favor me vuelven a llamar, si hay dudas nos volvemos a reunir, es decir la actitud fue cordial y creo que hay necesidad seguir dialogando”, añadió.

Este martes, el registrador Nacional Alexander Vega se reunió con directores y líderes de la Unión Patriótica y del partido Comunista Colombiano.