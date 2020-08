Todo listo para la elección del Procurador General en el Senado

Este jueves se llevará a cabo la elección del próximo Procurador General de la Nación en la plenaria del Senado de la República y ya todo esta listo para que este proceso se adelante sin contratiempos.

La designación del nuevo jefe del Ministerio Público se adelantará en una sesión presencial con todos los protocolos de bioseguridad, debido a las dificultades que todavía se presentan por la pandemia de coronavirus.

Los ternados son: Margarita Cabello Blanco, la candidata del presidente de la República; Juan Carlos Cortés, el aspirante del Consejo de Estado y Wilson Ruiz, el candidato de la Corte Suprema de Justicia.

La mayoría de los partidos políticos ya anunció que votará por Cabello para que se convierta en la primera procuradora general de la Nación de la historia del país. La exministra de Justicia tiene garantizados más de 80 votos en la plenaria del Senado.

En el marco de la contienda, el presidente del Congreso Arturo Char, dio a conocer la resolución con todas las medidas que deberán implementarse para adelantar la elección no solo del procurador, sino del nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Según el documento, el ingreso al Capitolio será limitado y quienes puedan hacerlo, deberán hacer una autoevaluación de posibles síntomas de Covid-19. “Se tomará la temperatura y se entregará un kit de bioseguridad (tapabocas, alcohol y gel antibacterial)”, indica.

“Solo ingresarán al Capitolio los honorables congresistas, los seis candidatos y los funcionarios determinados por la Secretaría General y la Dirección General Administrativa. No se permitirá el ingreso de escoltas, funcionarios, UTL, contratistas e invitados, etc. No habrá ingreso de vehículos”, sostiene la resolución.

Se destinarán cinco salones del Congreso de la República (recinto de plenaria, el salón de apoyo, salón de la Constitución, Salón Boyacá y la Comisión Primera del Senado) para la permanencia de los legisladores mientras se adelanta la votación.

Los parlamentarios estarán ubicados en orden alfabético, deberán guardar la distancia y acudir a la urna de forma ordenada, de acuerdo al llamado a lista.

“La votación será estrictamente presencial en el salón acostumbrado de sesiones, en una urna con tarjetón o papeletas institucionales, depositada por cada honorable senador, quienes se retirarán una vez cumplido su deber por la puerta auxiliar hacia el sitio de ubicación del Capitolio Nacional”, manifestó.

Después de ello, la Comisión Escrutadora será la encargada de contar los votos y quienes resulten elegidos, deberán posesionarse y tomar juramento de forma inmediata ante la mesa directiva del Senado.

La Policía y demás autoridades administrativas serán las encargadas de verificar el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad establecidas para que se lleve a cabo todo este proceso.