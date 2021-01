'Tomás ha dicho que no va a ser candidato y yo le creo': Álvaro Uribe Vélez

El exsenador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, habló en La FM sobre diversos temas de interés nacional en torno a la paz, la pobreza, la pandemia y otros desafíos que enfrenta Colombia en medio de la actual coyuntura.

Entre esos temas Uribe Vélez habló de las elecciones de 2022 sin atreverse a dar ningún nombre de un posible candidato de parte del Centro Democrático, pero sí asegurando que se necesita un plan de gobierno que les dé fortalecimiento a las instituciones y la democracia.

Sobre los rumores de una posible candidatura de su hijo mayor, Tomás Uribe Uribe, el expresidente expresó lo siguiente: "Él ha dicho claramente que no va a ser candidato... que ayuden está muy bien. (...) Él ha dicho que no va a aspirar, yo creo lo que él dice y me parece muy bien que lo cumpla, y sé que no ha sido una estrategia electoral sino que es de verdad", afirmó.