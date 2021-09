Tomás Uribe defiende a Edward Rodríguez tras ser vetado como precandidato

Continúa la novela dentro del Centro Democrático tras el veto que puso la Comisión de Ética de la colectividad a la precandidatura presidencial del representante a la Cámara Edward Rodríguez.

Recientemente, el empresario Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, terció en esta polémica, defendió la trayectoria de Rodríguez y pidió mayor claridad sobre las razones que se tuvieron en cuenta para tomar esta decisión.

Según Tomás Uribe, Rodríguez “fue el autor de la ley de delitos electorales que penalizó con cárcel la compra de votos. Antes de esta ley la compra de votos no daba cárcel. Cualquier veto ético a alguien que ha construido por 20 años el Centro Democrático debe tener un sustento objetivo que sea público”.

Adicionalmente, el representante a la Cámara le envió una carta al expresidente Uribe a través de la cual le pide interceder en este caso, ya que el documento de la Comisión de Ética con el que se toma la determinación, no aclara las razones por las cuales decide no avalar su precandidatura presidencial.

“Al interior del documento que me entregaron no desarrollan los criterios que el comité estableció ni frente a su cumplimiento o incumplimiento. Sin embargo, dentro de la opinión final del comité, excluye mi nombre para que la dirección de el “aval” para participar dentro de los procesos electorales dirigidos a llevar un candidato único del partido. Es de resaltar que no se mencionan las razones por las que ellos se consideran no conformes con mi nombre, dado que no lo expresan en el documento y a la fecha no tengo ninguna sanción o investigación ética”, sostiene en la misiva.

Y agrega: “Le solicito a usted como presidente fundador y presidente de la convención nacional aclare esta situación, que lejos de tener sustento jurídico parece dirigido a sacar mi nombre de la baraja electoral por chismes, y eso presidente, la posibilidad de elegir, les corresponde exclusivamente a los ciudadanos que nos dan o no el voto”.

Edward Rodríguez señala que las opiniones subjetivas de los cinco miembros del Comité de Ética no pueden limitar el derecho a elegir y ser elegido y a competir con unas reglas claras para obtener la candidatura única.

“Porque considero incoherente que para ser representante a la cámara y encabezar la lista en el 2018, si tenía las aptitudes de representación, pero para la elección presidencial no, y reitero, sin siquiera explicar el fondo de la opinión”, sostuvo.

Adicionalmente, el legislador pide que el exmagistrado Marco Antonio Velilla, que es uno de los integrantes del Tribunal Ético y Disciplinario, se declare impedido para conocer su caso, debido a las diferencias que en el pasado ha tenido con él.