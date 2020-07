Tomás Uribe reveló audio de conversación con ‘Caya’ Daza

“El amigo tuyo ese, que tiene cara como de vampiro, insiste en otra cita y en otra cita. ¿Será verdad tanta gloria, que van a dar tanta plata? (...) porque la otra vez trajo una señora, pero ella no habló de plata, entonces me salió con que había que llamarla y decirle que por ahí supe que tú quieres donar, pero tú sabes que eso no se maneja así”, le preguntó Daza a Tomás Uribe.

Ante esto, el hijo del expresidente le respondió: “No, es que estamos en final de campaña y yo entiendo, por la reunión a la que acompañé a mi papá en el partido, es que en este momento no se necesita plata, que es muy bueno tenerla pero que no es la prioridad”.

Y le agregó: “yo les diría que si quieren dar plata deben hablar con Nubia Stella (Martínez) y el presidente (Uribe) les da una cita después de elecciones”.

Ante la respuesta, María Claudia Daza se mostró de acuerdo y aseguró que lo mejor era coordinar “un cafecito después de elecciones porque él está en la batalla, en todas partes, y él no puede dejar de ir a una región en donde necesitamos que él esté”.

Este audio estuvo acompañado por un mensaje en el que Tomás Uribe afirmó que dicha conversación demuestra que él, como activista, siempre ha seguido los conductos regulares que se establecen en las campañas políticas.

“Es natural que personas con afinidad política pregunten cómo donar a una campaña. Siempre he invitado a quienes me han preguntado cómo hacerlo a ponerse en contacto directo con los responsables oficiales de recibir donaciones, sin mediación de mi parte”, sostuvo.

Consulte aquí: Las estrategias del Gobierno para evitar salida de militares de EE.UU. del país

“El empresario sobre el cual versa esta conversación es una persona de reputación intachable, socio de uno de los principales grupos económicos del país”, indicó.

Afirmó además que todo lo dicho en este mensaje y en el audio que reveló, es fácilmente corroborable.

Finalmente, se escucha como Tomás Uribe y ‘Cayita’ Daza terminan hablando de temas personales y de los últimos negocios que ha venido impulsando él como empresario.