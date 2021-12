Top de leyes sociales de 2021 que impactan a todos los ciudadanos en Colombia

Ley del SOAT

Si hay algo que se convirtió en una tortura para la mayoría de propietarios de los vehículos es el pago del SOAT. La póliza, pese a no ser afectada, no tenía ningún tipo de descuento. Ante esta problemática se dará una baja del 10 % a quien no haga uso del SOAT. Adicionalmente, de acuerdo al representante Alejandro Vega, autor de la ley, a más de 4 millones de colombianos se les aplazó por dos años la renovación de sus licencias de conducción.