Tormenta política por la “privación de libertad” de Álvaro Uribe

El Partido Conservador, otra de las bancadas de gobierno, espera que el emxandatario pueda demostrar su inocencia. El presidente de la colectividad, Omar Yepes, dijo que “Uribe tendrá oportunidad, a través de los abogados, de alegar y demostrar que es inocente”.

El senador Juan Diego Gómez se mostró respetuoso de las decisiones judiciales, pero elogió la labor de Uribe.

“Es claro que las decisiones judiciales hay que respetarlas, pero debemos decir que desde todas las orillas del país nos solidarizamos con el expresidente Álvaro Uribe y con su familia, ha sido un hombre que ha hecho mucho por Colombia y ha actuado de buena fe”, indicó.

El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa resaltó el trabajo de Uribe por el país. “Espero que el presidente Uribe, como senador de la República y como su compañero que soy, pueda demostrar prontamente su inocencia, esto es un proceso que apenas inicia y se debe reconocer que es una persona que ha trabajado arduamente por el bien del país”, indicó.

El senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, expresó una posición neutral diciendo que no solo debe haber respeto por las decisiones de la justicia, también debe haber “respeto y comprensión por la situación que vive el expresidente y sus seguidores. Hay que tener serenidad para no hacer irresponsables llamados a la reserva activa, necesitamos bomberos y no pirómanos”.

Sectores de la oposición han pedido respetar la independencia de los poderes y las decisiones que toma la justicia. El senador Gustavo Petro dijo: “Colombia debe respetar la justicia. Cualquiera que sea el desarrollo de ese proceso, antes que nada, se debe respetar la justicia”, reiteró.

El partido Farc sí celebró esta decisión contra el expresidente Álvaro Uribe. El senador Carlos Antonio Lozada dijo que es una determinación que “fortalece el Estado de derecho, hemos vivido unos días muy difíciles, con una presión indebida por parte del poder Ejecutivo sobre las altas cortes y esa voz de independencia no puede más que fortalecer la institucionalidad colombiana”.

Se espera que los abogados del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez impugnen la orden de detención domiciliaria emitida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.