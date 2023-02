Tramitar la reforma a la salud como ley ordinaria es un error enorme: Humberto De la Calle

El senador Humberto de la Calle Lombana, aseguró que el Gobierno Nacional comete un error enorme al insistir en que la reforma a la salud se trámite en el Congreso de la República como una ley ordinaria y no como una ley estatutaria.

En diálogo con RCN Radio, el congresista señaló que no se puede pretender pasar esta reforma como una ley ordinaria y en medio de las votaciones del Congreso de la República, irle quitando aquellos artículos u otros aspectos que sean de carácter estatutario.

"Eso es como coger un huevo y quitarle la yema, eso es un procedimiento nunca antes visto, eso es francamente un "frankenstein" (...) Lo más importante es que para qué vamos a aprobar una ley si después hipotéticamente la tumba la Corte. Hay terquedad del Gobierno", dijo el congresista.

Lea también: Ministerio de Salud defendió la reforma ante el Congreso de la República

Agregó que "queremos que se trate como ley estatutaria, porque en muchos puntos toca el derecho a la salud, pero sobre todo por una cosa práctica y no nos metamos mentiras, esta ley va a llegar a la Corte Constitucional, bien sea porque sea estatutaria, o porque la demanden".

Humberto de la Calle sostuvo que "para qué van a someter a aprobar una ley y que luego se caiga en la Corte. Cómo no va a ser mejor que la Corte se pronuncie primero y que cuando se aplique la ley, si se aprueba, los colombianos estemos tranquilos".

Explicó que lo que sigue es la discusión de la reforma en el Congreso de a República, pese a que se constituye en un grave error que no se le de tratamiento de ley estatutaria como se ha venido advirtiendo.

Le puede interesar: Roy Barreras rechazó declaración de persona no grata del Congreso de Perú al presidente Petro

"Esto no es un problema de una legueyada, es un problema fundamental para Colombia. Si la ley es estatutaria, primero se discute con calma en sesiones ordinarias, no bajo la camisa de fuerza de las sesiones extraordinarias. Segundo, los temas críticos del derecho a la salud sí se tocan y a mi no me quedan realmente dudas que esta ley es estatutaria", señaló De la Calle.