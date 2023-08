Trámite de la reforma a la salud se retomará este martes en el Congreso

La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes anunció que este martes 28 de agosto a las 2:00 p.m. se retomará el segundo debate del proyecto de ley por medio del cual se pretende reformar el sistema de salud en Colombia.

La iniciativa superó su primer debate en la Comisión Séptima de la corporación, no obstante, no pudo avanzar más en la pasada legislatura porque varios partidos políticos solicitaron que se aplazara la discusión para este semestre, teniendo en cuenta que no había consenso en varios artículos.

El anuncio del proyecto para la plenaria de mañana sorprendió a muchos, incluyendo a los ponentes de la iniciativa que creían que sería discutida la próxima semana.

“El semestre pasado en el periodo legislativo que cerró dejamos muy avanzada la organización, aprobadas muchas de las proposiciones que se hicieron frente al proyecto, nos cogen un poco por sorpresa pero vamos precisamente a preparar la ponencia para mañana, que quedará tal cuál como salió de primer debate”, explicó la coordinadora ponente Martha Alfonso, representante por la Alianza Verde.

Lea también: Reforma a la salud: piden al ministro Guillermo Jaramillo que sepa escuchar al sector

En el primer debate se aprobaron 130 artículos destacando las facultadas al presidente de la República por el término de seis meses para capitalizar la Nueva EPS y la transformación de las EPS a Gestoras de Salud y Vida.

De otro lado, se eliminaron los artículos que pretendían entregar funciones de Adres para ejercer actividades y funciones de manera descentralizada y la administración de los Fondos Cuenta Regionales de Salud.

“Hubo muchos cambios que fueron concertados con varios de los congresistas de la Comisión Séptima y de otras comisiones y mañana lo que haremos será darle debate a esa ponencia. En total se radicaron al rededor de 250 proposiciones”, puntualizó la congresista Alfonso.

Le puede interesar: MinSalud llama la atención a las EPS por no asistir a reuniones sobre la reforma a la salud

Cabe mencionar que el presidente de la Cámara, Andrés Calle, anunció frente al presidente de la República, Gustavo Petro, en un evento que se realizó en en Ciénaga de Oro (Córdoba), que esta semana se retomaría el trámite de este polémico proyecto que generó la ruptura de la coalición del Gobierno y al tiempo la salida de la exministra Carolina Corcho.