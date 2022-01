‘Trampa’ a conductor de InDriver enfrenta a congresista Mauricio Toro y concejal Osorio

Entre tanto, el concejal de Manizales Julián Osorio, respondió que “cometí un error como cualquier ser humano y es de humanos poner la cara, pero el servicio que se presta es un servicio ilegal. Las plataformas son legales, pero el servicio es ilegal”.

El concejal Osorio afirmó que “no estamos hablando de plataformas, estamos hablando del servicio ilegal que prestan. No puede ser que un servicio que en un taxi que vale $6.000 o $10.000 en esas plataformas se cobre seis veces más. Pedimos regular, pero bajo una empresa legalmente constituida, que en verdad defienda los intereses de las personas que deciden acceder a estas plataformas”.

Ante lo sucedido, el expresidente Álvaro Uribe dijo a través de su cuenta de Twitter que “el proyecto que presenté como Senador buscaba reglamentar el pago equitativo de la seguridad social a los trabajadores de las plataformas, Uber, por ejemplo, nunca prohibirlas. Y otras de equidad frente a los taxistas, Julián reflexión por favor, que el mal ejemplo no sea nuestro”.

Lea también: ¿Es ilegal prestar servicio de transporte desde plataformas digitales en Colombia?

Frente a ese pronunciamiento, el concejal Julián Osorio indicó que “yo entiendo el trino del expresidente en el sentido de la forma en que cómo se vulneró la figura del conductor Carlos Gutiérrez y hemos pedido disculpas. Todos cometemos errores y soy un ser humano”.

“Pido excusas públicas, pero eso no da derecho a que me amenacen, a poner en escarnio público a mis hijos que tienen cuatro y seis años y a hacer un linchamiento social. Ni siquiera se molesten en enviarme mensajes porque desde este momento cierro todas mis redes sociales, porque definitivamente no podemos vivir en un mundo de odio sin conocer las personas”, concluyó el concejal de Manizales.