Transporte público gratis para colombianos y se paga en recibo de la luz: propuesta de Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en su cuenta de X (antes Twitter) una propuesta para que las ciudades la apliquen y de esta manera acabar con la evasión del costo del pasaje del transporte público.

Señaló que las personas se movilicen en cualquier medio de transporte público y se paguen cuotas pequeñas en los recibos de la luz.

“Una idea para las ciudades con transporte público masivo: ¿y si pagáramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los días y durante el tiempo que sea?”, dijo.

El mandatario explicó que este transporte sería gratuito y su costo se distribuiría en las ciudades en los recibos de la luz, sin importar el estrato.

“Sería aparentemente, y realmente para muchos, un transporte gratuito, y su pago real estaría distribuido en toda la sociedad de las ciudades respectivas con el peso que se le da a los estratos en las facturas”, afirmó.

Recalcó que los estratos bajos tendrían un subsidio de transporte y así se acabaría la evasión del costo del pasaje para hacer uso del sistema.

“Se podría establecer fácilmente un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente, se acabaría la evasión en el sistema. Los pudientes, a lo mejor no usarían el transporte público, pero subsidiarían a los menos pudientes”, manifestó.

Finalmente, comentó que en las estaciones ya no se tendrían personas haciendo control del uso de la tarjeta y no morirían personas que evaden el pago del pasaje.

“Las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia del control de la tarjeta. No moriría gente evadiendo los controles. No habría déficits monumentales en las finanzas del transporte público”, declaró.