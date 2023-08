Uribe volvió a negar vínculos con la parapolítica, tras afirmaciones de Zulema Jattin

El expresidente Álvaro Uribe volvió a pronunciarse sobre las más recientes afirmaciones de la excongresista Zulema Jattin, condenada por parapolítica, quien aseguró ante la JEP que el exmandatario le pidió no denunciar la supuesta presión que estaba ejerciendo Salvatore Mancuso en Córdoba, para las elecciones del año 2002.

El líder del Centro Democrático publicó un comunicado en el que señala que denunciará penalmente a Jattin por estas afirmaciones y en el que niega tajantemente cualquier vínculo con los paramilitares.

Además, afirma que jamás sostuvo reuniones con dirigentes políticos para hablar de un supuesto respaldo de estos grupos ilegales.

“Como se dijo hace años a la opinión pública, Miguel Alfonso de la Espriella, durante la campaña me transmitió una invitación para reunirme con los paramilitares, le contesté que si me reunía con los paramilitares no podría ser Presidente de la República”, indicó.

Añadió que “el tema de la “Parapolítica” en Córdoba se empezó a conocer en noviembre de 2006 cuando el dr De la Espriella denunció la existencia del Pacto de Ralito. Ni antes ni después asistí a reuniones con parlamentarios para hablar de este tema o de temas relacionados”.

Uribe afirmó que los excongresistas Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda, vinculados a la parapolítica, jamás mencionaron su nombre en los procesos judiciales que se les adelantaron.

“Los ex parlamentarios, el dr De La Espriella como la señora Eleonora Pineda, durante el proceso judicial de parapolítica, nada tuvieron que decir en contra de mi persona”, indicó.

Adicionalmente, el dirigente de la oposición desvirtuó las afirmaciones entregadas por Zulema Jattin ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

“Con la dra Jattin me reuní en algunas oportunidades. Si fuera verdad que le recomendé no denunciar sin pruebas las supuestas presiones paramilitares, no es de mi estilo decir que tenía que ser una prueba escrita. Además menciona personas sobre las que nunca hablamos. Sin que tenga una sola palabra mía para acusarme inventa ante la JEP su análisis político que no se le ocurrió hace más de 20 años”, sostuvo.

También dijo que le parece 'risible' que la JEP esté tomando como novedosa la declaración entregada por Zulema Jattin.