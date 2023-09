Tras declararse bisexual, Polo Polo reveló cuáles congresistas le gustan

Sin duda alguna, Miguel Polo Polo es un congresista que genera amores y odios en los debates que se generan en redes sociales, ya que desde hace un buen tiempo se ha caracterizado por lanzar críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez.

Cada vez que Polo Polo hace una declaración, genera gran controversia. Hace un par de semanas, el congresista presentó a su pareja, una joven rubia.

No obstante, casi simultáneamente, en una entrevista con Eva Rey, el congresista admitió que también le gustan los hombres, explicando que le gusta la “esencia” del ser humano.

“Yo soy de las personas que ama la esencia de los otros seres humanos”, señaló. Eva Rey le preguntó: “¿hemos probado con chicos?”. De inmediato, Polo Polo indicó: “claro que sí”, al reconocer su bisexualidad.

Polo Polo revela si le gusta algún congresista

Tras hablar de su bisexualidad, Polo Polo dio una entrevista a la Revista Semana en la que da varios detalles de cómo se enteró de que le gustaban los hombres y cómo han recibido sus allegados su orientación sexual.

Primero dijo que sus preferencias sexuales no lo ha afectado en nada: "No me generó ningún tipo de problema. Las personas más cercanas a mí ya lo sabían. De hecho, me pareció extraño que fuera noticia. Si a una persona le gusta el chocolate, la cerveza, los hombres o las mujeres, creo, no debería impactar a la sociedad".

No obstante, el congresista dijo que nunca ha tenido novio, pese a que ha intimado con algunos hombres: "No me veo en una relación con un hombre. Con las mujeres he tenido muy pocas relaciones sentimentales. No se me da mucho lo de enamorarme. Son muy pocas las veces que he estado enamorado".

Asimismo, reveló si hay congresistas que le gusten y si hay algún otro político que no haya revelado su orientación: "¿Que si hay tapados? Imagino que hay varios. Ellos sabrán por qué no lo dirán, seguro tienen familia. No me parecen atractivos, muchos viejos malucos. Mujeres, sí. Por ejemplo, Mafe Carrascal. Nos llevamos mal, pero es atractiva físicamente. Catherine Juvinao y Yénica Acosta también son lindas”.

Polo Polo también contó cómo le comenzaron a gustar los hombres: "Siempre me atrajeron tanto física como la personalidad. Como desde los 9, 10 años, empecé a notar ciertas cosas en las chicas y los chicos. No le presté mucha atención, pero como a los 14 me di cuenta de que me gustaban los dos géneros".

A pesar de reconocer su bisexualidad, Polo Polo enfatizó que no se considera miembro de la comunidad LGBTI: "Si bien confesé que soy bisexual, no me considero de la comunidad LGBTI, no hago parte de esa comunidad ni de ese lobby. No me gusta el colectivismo, que me metan en un saco y me identifiquen como alguien de ese grupo".