Aunque la Corte Constitucional tomó nuevas decisiones en torno a la eutanasia en Colombia y eliminó el requisito de tener una enfermedad terminal para poder acceder a esta práctica, en el Congreso van a insistir en un proyecto de ley que busca regular el derecho a morir dignamente.

El representante Juan Fernando Reyes, autor de la iniciativa, dijo que “el fallo de la Corte reitera y le insiste al Congreso que debe legislar sobre la materia. Yo creo que este fallo es un avance y yo lo celebro, porque es una garantía para el derecho a morir dignamente de todos los colombianos, pero es necesario que en un estado democrático sea el Congreso el que regule los derechos fundamentales”.

Lea también: ¿Quién decide sobre eutanasia en menores de edad? Corte Constitucional aclara regulación

Reyes explicó que su proyecto específica cómo debe funcionar la eutanasia en el país y por eso pidió darle celeridad a su trámite.

“Es necesario que el Congreso defina quienes pueden acceder a esto, en qué condiciones, cuáles son los requisitos y de esa manera se otorgue mayor seguridad jurídica. A pesar de que la Corte Constitucional ha fallado y el Ministerio de Salud ha emitido resoluciones, aún se limita el derecho a morir dignamente porque no existe una ley que le da seguridad jurídica a los médicos que practican este procedimiento”, dijo.

Dijo que como están las cosas, en este momento hay una línea muy delgada entre la eutanasia y el homicidio por piedad, por lo que una ley podría dar más claridad frente a este asunto.

Posiciones en el Congreso

El reciente fallo de la Corte Constitucional generó debate político entre quienes respaldan la decisión y quienes advierten que la eutanasia no puede convertirse en un derecho en Colombia.

Le puede interesar: Uribismo presenta denuncia penal por campamentos de la ‘primera línea’ en Bogotá

El senador Armando Benedetti celebró la determinación adoptada por los magistrados, pero lamentó que no haya sido el Congreso el que haya legislado para regular la materia.

“Es un momento agridulce. Dulce porque por primera vez vamos a tener una reglamentación de la eutanasia, cosa que ha debido haber hecho el Congreso hace más de 25 años y es agrio porque da pena que el Congreso no haya legislado sobre esto y es otra vez la Corte la que legisla”, manifestó.

Sin embargo, el senador cristiano John Milton Rodríguez, indicó que ese tribunal se está tomando atribuciones que no le corresponden y anunció que emprenderá las acciones que sean necesarias para tumbar esta determinación.

“Mi rechazo total frente a la decisión de la Corte Constitucional de legislar el supuesto derecho a la muerte digna, incluso para enfermos no terminales. Sigue la Corte invadiendo terreno del Congreso de la República, me opondré totalmente en los términos legales, constitucionales y políticos que correspondan, para que esta decisión se caiga lo más pronto posible y no atente contra el derecho a la vida”, manifestó.

Este tema promete ser nuevamente uno de los más polémicos que se aborden en el Congreso de la República, durante la legislatura que comenzó el pasado 20 de julio.