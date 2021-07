Tras incidente con Gustavo Bolívar, eligen a Iván Name como vicepresidente del Senado

Después del despelote que se generó en el Senado de la República durante la elección de la mesa directiva de la corporación, la plenaria decidió nombrar a Iván Name como Segundo Vicepresidente.

Aunque en principio habían postulado a Gustavo Bolívar, la mayoría de los congresistas (66) decidió votar en blanco y solo 32 apoyaron al senador petrista. Tras este hecho inédito, tuvo que repetirse la votación con un nuevo candidato que fue postulado por la Alianza Verde.

Esto hizo que algunas bancadas como el Polo Democrático, el partido Comunes y la coalición petrista se retiraran de la sesión, no sin antes anunciar acciones legales.

El senador Alexander López indicó que “este Congreso no nos va a imponer de ninguna manera quien es nuestro representante en esa mesa directiva, este es un derecho de las minorías y es un derecho de la oposición política. Vamos a iniciar las acciones electorales a las que haya lugar, porque esta es una corporación y no se pueden elegir solamente dos, debemos elegir a los tres miembros de la mesa directiva”.

No obstante y tras ser elegido, el senador Iván Name anunció que estará en la Segunda Vicepresidencia representando no solo al partido Verde, sino a todos los sectores de oposición, incluso los que no lo quisieron apoyar.

“A mí me enseñaron mis mayores a amar el Senado y todavía suenan los pasos viejos de nuestros antecesores y me enseñaron que los advenedizos son los que más envilecen la política. No reconocemos a ningún contradictor, somos la oposición y tenemos el carácter legítimo de representarla y representaremos a quienes estamos y a quienes se han ido”, sostuvo.

Sin embargo, esto molestó al senador Bolívar, quien en su cuenta de Twitter se limitó a decir: “Ha nacido una nueva alianza, el #VerdeUribismo”.

Es la primera vez que el voto en blanco gana en una elección de mesas directivas en el Congreso de la República.