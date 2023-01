Trata de mujeres: Gustavo Bolívar llama "cínicos" a políticos que hoy están a favor de las víctimas

El exsenador Gustavo Bolívar se volvió a referir a la supuesta red de trata de mujeres que estaría operando en el Congreso de la República y reafirmó las denuncias en contra de varios dirigentes políticos.

Bolívar calificó de cínicos a algunos de los legisladores que hoy se han mostrado a favor de las víctimas, porque, según él, son ellos mismos los responsables de estos episodios de acoso sexual.

“El hecho es que la situación está, sucede y hay que rescatar estas mujeres de esa pocilga, de ese nido de ratas. Ellas mismas deberían hacer como una especie de ‘me too’, salir a decir que me cansé, que me importa un culo las consecuencias, el agresor es tal, fulano fue el que me hizo esto o el que me hizo lo otro y que se unan a ese grito de dignidad muchas mujeres y seguro que no les va a pasar nada”, señaló.

“Yo sé que estamos enfrentando gente poderosa y gente cínica, cuando yo los veo escribiendo sobre el tema digo: ¡mierda!, hasta dónde llega el cinismo de esta gente, si son ellos mismos y miren lo que están diciendo, que se ponen del lado de las víctimas, que van a colaborar, que van a hacer, pero el cinismo de los políticos corruptos no tiene límites, es una cosa bárbara”, añadió.

De igual forma, el exsenador espera que estas mujeres se decidan a hablar en público para desenmascarar a los responsables, ya que él no tiene pruebas para señalar a ningún congresista.

“Yo no puedo hacer denuncias temerarias y acusar a alguien de violador o de depredador sexual si yo no tengo la prueba, si así no más ya tengo cuatro citaciones en la justicia, imagínese dónde yo me ponga a hacer esas acusaciones temerarias sin los testigos”, manifestó.

Dijo que continuará recibiendo denuncias de las mujeres que han sido víctimas de acoso en el Congreso de la República y se comprometió a no revelar su identidad para proteger su integridad personal y laboral.