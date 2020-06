Tropas de EE.UU. no tienen interés de afectar el régimen de Nicolás Maduro: Duque

Y manifestó que "cualquier voz que se pretenda poner sobre la mesa, insinuando que lo que se está buscando es una cooperación con intereses de afectar el régimen de Nicolás Maduro, no, aquí vienen es a trabajar con nosotros en la lucha contra el narcotráfico".

El mandatario indicó que, "la lucha contra el narcotráfico, es una materia de principios y no dejaremos de hacerlo, ni cooperando con los Estados Unidos ni con ningún otro país -con el que creamos- podemos tener una relación estrecha y que traiga efectividad para confrontar el crimen organizado".

Durante la entrevista el presidente Iván Duque, también habló sobre la solicitud que hizo al Gobierno de Cuba para que se extraditen a los cabecillas de la guerrilla del ELN que permanecen en la isla. El mandatario aseguró que, "no es entendible que un grupo terrorista utilice el territorio de otro país para reivindicarse un acto terrorista", como el ocurrido en la Escuela General Santander, en Bogotá.

Y señaló que, "no tengo una relación hostil con Cuba, y lo que le pedimos para que privilegia la relación con Colombia y no la relación con el ELN, es que esos cabecillas que ordenaron y que se adjudicaron un acto terrorista, puedan ser juzgados por la justicia colombiana para que no haya impunidad".

Advirtió que el Gobierno busca que "la vida de esos 22 jóvenes no quede manchada porque quienes lo ordenaron y están protegidos, no pueden entregarse a la justicia porque no hay voluntad de un tercer país. Por eso mi invitación a Cuba, siempre respetuosa y siempre además es amigable, es que privilegie la relación con Colombia y no con el ELN".