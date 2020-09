El senador Gustavo Petro le respondió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en una de sus declaraciones lo comparó con su contendor electoral, Joe Biden y lo relaciona con el narcotráfico.

Petro señaló que Trump está recibiendo consejos de personas que están ligadas con el narcotráfico y el genocidio en Colombia.

Trump acaba de aceptar los consejos de los políticos colombianos íntimamente ligados con el narcotráfico y el genocidio en Colombia — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 25, 2020

En un encuentro con latinos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que Joe Biden se ha rendido con los narcoterroristas colombianos, y señaló cómo el demócrata aceptó el apoyo "del socialista Gustavo Petro”.

"La administración pasada se rindió con los narcoterroristas en Colombia. Y ustedes saben qué pasa allí. Joe Biden recibió el respaldo del socialista colombiano Gustavo Petro, nada bueno, no?, no es un buen respaldo. Un antiguo miembro de la guerrilla del M-19. No es bueno", dijo Trump ante el grupo 'Latinos por Trump' en el estado de Florida.

En el anuncio hecho por Trump, también incluyó al expresidente Santos, quien firmó el acuerdo de paz con la exguerrilla de Farc, hace cuatro años.

En días pasados, el expresidente Juan Manuel Santos había advertido que asesores del gobierno del presidente Iván Duque ofrecieron ayuda a la campaña reeleccionista del presidente Trump.

El Nobel de Paz colombiano señaló que miembros del partido Demócrata en los Estados Unidos lo habían llamado para expresarle su preocupación por el ofrecimiento del Gobierno colombiano y advirtieron que aquello era ilegal.

Esta semana, el presidente Iván Duque negó que su gobierno haya hechos dicho ofrecimiento a la campaña presidencial de Trump, porque tienen claro que no irán a interferir en los asuntos de ese país.