Dirigentes del Centro Democrático se pronunciaron luego de que la Corte Constitucional negara la tutela que presentó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con la cual pretendía tumbar parte del proceso que se adelantó en su contra en la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos.

La Corte, con una votación de cinco contra cuatro, determinó que el exmandatario debe continuar en calidad de imputado, teniendo en cuenta que su llamado a indagatoria sí se puede equiparar con la imputación de cargos que se adelantó ante el juez ordinario.

A raíz de esto, dirigentes uribistas volvieron a poner sobre la mesa el debate sobre la politización de la justicia y la necesidad de modificar la manera como son elegidos los miembros de las Altas Cortes.

La senadora Paloma Valencia dijo que “la decisión de la Corte Constitucional me entristece muchísimo, no solo por los efectos que genera sobre el presidente Uribe, sino sobre muchos colombianos. Es evidente que la imputación y la indagatoria no son figuras equivalentes, es más, en mi opinión la Ley 600 está derogada desde hace muchísimo tiempo por voluntad del legislador”.

“Lo que me parece grave, lo que me parece lamentable, es que los juristas en Colombia se parezcan tanto a los políticos y se parezcan más a un partido político, que a un grupo de ecuánimes juristas. Yo creo que está haciendo muchísimo daño la manera como se seleccionan las altas cortes y nos está haciendo mucho daño la politización de la rama judicial”, manifestó.

Otros precandidatos presidenciales del uribismo, como Rafael Nieto, también arremetieron contra la Corte Constitucional por haber negado esta tutela. “La Corte que se presume garantista pero cuyas mayorías deciden con sesgo político. En penal la interpretación de las normas debe ser la mejor para el investigado. Se llama principio de favorabilidad y, otra vez, en el caso de Uribe se lo pasan por la faja”, indicó.

Óscar Iván Zuluaga, exministro y también precandidato presidencial, respaldo al expresidente Uribe y lamentó que esté pasando por este lío judicial.

“Conozco a Álvaro Uribe y confío plenamente en su inocencia. Como ciudadano, me duele que un expresidente que nos devolvió la esperanza se vea sometido a la injusticia mientras los terroristas a quienes combatió, caminan orondos por el Congreso sin siquiera ganarse el voto popular”, manifestó.

No obstante, contrario a lo dicho por integrantes del Centro Democrático, el senador Iván Cepeda, quien es parte procesal en la investigación judicial que se le adelanta a Álvaro Uribe, aseguró que la decisión de la Corte Constitucional estuvo ajustada a derecho.