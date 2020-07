Tutela ordena al Gobierno repatriar a colombianos varados en Nueva York

En su decisión, el Tribunal ordenó a la Dirección de Asuntos Migratorios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Aeronáutica Civil, que autoricen el ingreso al país del vuelo humanitario en el que se encuentre incluido Carlos Eduardo Useche.

Cabe mencionar que de acuerdo con la Personería, Carlos Useche viajó de paseo a Estados Unidos el 7 de diciembre de 2019 y tenía como fecha de regreso el 2 de mayo de 2020. Sin embargo, el 23 de marzo el gobierno colombiano ordenó el cierre de los aeropuertos, por lo que la aerolínea canceló el vuelo de regreso al país.

Por tal circunstancia, se quedó varado como turista en la ciudad de Bridgeport Connecticut (Estados Unidos), sin recursos para sobrevivir y expuesto al riesgo del contagio, además con el temor de perder el estatus de su visa turista, ya que registraba una estadía mayor a la permitida en ese país.

“Ante la situación, la esposa y los dos hijos de 10 y 7 años de Useche que viven en Bogotá, solicitaron a la Personería elaborar una acción de tutela, pues el señor no cuenta con el dinero para una estadía no programada, no tiene conocidos que lo apoyen, por lo que reclamó el derecho a poder ser trasladado a Colombia, donde tiene su nacionalidad, sus hijos, su familia y amigos”, señaló esa entidad.