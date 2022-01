Un cambio en serio y sin caudillismos: La propuesta de Humberto de la Calle

Humberto de la Calle, candidato al Senado por la coalición Alianza Verde - Centro Esperanza, señaló en RCN Radio que su eslogan de campaña será “un cambio en serio y sin caudillismos”.

Aseguró que lo que se busca es configurar una bancada razonable que básicamente “mantenga una democracia genuina que siga la línea”.

“Siento que la campaña va muy bien pero, finalmente, son los ciudadanos quienes deciden podría haberme merecido el retiro, pero se presentaron circunstancias de carácter político dentro de la coalición de la esperanza que me impulsaron a seguir”, dijo De la Calle.

Agregó que “a mí no me asustan las dificultades y estoy preparado para afrontar lo que se venga. Creo que en el Congreso hay un escenario muy importante porque, pase lo que pase en la elección, yo no voy a hacer como los políticos vociferantes de decir que vamos a ganar, puede que sí, pero puede que no. En ambos casos, si triunfa el candidato de la coalición esto tiene que ser articulado para que no haya dilación entre las promesas y mensajes presidenciales lo que se haga en el Congreso”.