Un dinosaurio irrumpió en sesión del Congreso ¿de qué se trata?

La Plenaria de la Cámara de Representantes, donde se discute el proyecto de la reforma a la salud, recibió una visita inusual que obligó a interrumpir momentáneamente la sesión.

Se trata de Frankie, el dinosaurio que recorre el mundo haciendo un llamado a la conciencia ambiental y cuidado de los animales para evitar su extinción, quien ante las miradas de asombro de congresistas y empleados del legislativo irrumpió en el Salón Elíptico.

Lea también: Partido Liberal pide aplazar reforma a la salud para la próxima legislatura

La representación de un dinosaurio, cuya especie se extinguió hace millones de años, hace parte de una estrategia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien llegó al país para traer un mensaje de urgencia a líderes y colombianos sobre la importancia de la conservación de la vida para no elegir la extinción y enfrentar la crisis climática.

“Estará este año solo en dos partes del mundo y una es Colombia, viene a avisarnos que lo mejor es que no escojamos la extensión y no escoger la extinción es frenar el uso de combustible fósiles, aquí en este Congreso tenemos un proyecto para prohibir el fracking, no extender más la frontera extractivista; el nos está diciendo que ellos fueron extintos por un meteorito, pero ustedes los seres humanos cuál es su excusa”, dijo la ministra de Ambiente, Susana Mohamad.

Le puede interesar: Reforma laboral: proyecto quedaría aplazado para la próxima legislatura

Frankie estará en Colombia la Feria Internacional del Ambiente (Fima), que se llevará a cabo del 14 al 16 de junio en Corferias de Bogotá donde se expondrán los proyectos ambientales del país que promueven mensajes contra la deforestación, reducción las emisiones de gases efecto invernadero y el cuidado del agua.