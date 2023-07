El candidato a la Alcaldía de Bogotá y ex senador de la República, Gustavo Bolívar, se refirió a la captura de Nicolás Petro, hijo del actual presidente Gustavo Petro, como un show electoral por parte del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, luego de llegar al búnker de la Fiscalía este sábado.

De acuerdo con el ahora candidato, el hijo del presidente no estaba siendo evasivo con la justicia colombiana y siempre estaba atento a las acusaciones o citas que el ente de control le anunciaba, recalcando que fue injusto traerlo a Bogotá como un capturado de alto calibre.

"Un joven que no estaba huyendo de la justicia un joven que se estaba estaba asistiendo a todas las diligencias no merecía un show como el que montó el el fiscal general porque me parece que es un show electoral. Él sencillamente lo hubieran podido citar a una indagatoria y lo hayan podido capturar sin necesidad de tanto show", sostuvo.

Asimismo, el ex senador explicó, "entonces estamos asistiendo nuevamente a la justicia del show, donde se va a sacar provecho electoral de estas decisiones, pero el resto acompañamos a la Fiscalía y a la justicia y que se esclarezca la verdad", concluyendo que espera tener una respuesta del fiscal.

Cabe recordar que a la 1:30 de la tarde, Nicolás Petro llegó a las instalaciones del Búnker de la Fiscalía, en donde permanecerá recluido mientras un juez decide su situación jurídica.

Desde horas de la mañana, las autoridades en Barranquilla adelantaron la captura del hijo del presidente y su ex esposa Day Vázquez, para posteriormente iniciar el trámite para hacer el traslado a la sede principal de la Fiscalía.

Permanecieron durante la mañana en la capital del departamento del Atlántico, para hacer los procesos correspondientes y mantener la captura bajo la legalidad requerida, para evitar que sea anulada por alguna posible violación de derechos.