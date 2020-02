Una jarra de plata y costosas botellas de licor, entre los lujosos regalos a Minhacienda

“Yo creo que el gobierno debería adoptar una serie de medidas para evitar ese manoseo que a veces se pretende hacer desde afuera, bien sea por los congresistas o por los empresarios”, agregó el director de la ONG.

Silvia Reyes de Seguros la Previsora y Eduardo Pacheco, presiente de Colpatria le regalaron al ministro botellas de licor exclusivas, cuyo valor supera el 1’500.000, mientras que los congresistas que hacen parte de la lista son Emérito Montes, Wadith Manzur y Miriam Paredes, con botellas de Wisky Buchanans y botellas de vino.

Para Enciso, hay una responsabilidad de doble vía. “Por un lado, del sector privado y de los parlamentarios o demás funcionarios que entregan regalos, deben medirse con el tipo de regalos que entregan. Me parece que es aceptable entregar, por ejemplo, alguna nota recordatoria de la compañía de la que usted hace parte, o un libro que busca mostrar los proyectos de responsabilidad empresarial, lo que me parece completamente inaceptable es que una empresa o un banco, por ejemplo, le regale al ministro que regula su organización, una botella de champaña Dom Pérignon que en el mercado cuesta alrededor de un millón de pesos, me parece que ahí es donde están los mensajes equivocados y creo que tanto el sector privado tiene que evitar hacer eso, así como los funcionarios tienen que poner un límite y barreras para no dejarse manosear”.

Lea también: Familiares de Álvaro Gómez Hurtado rechazaron versión de Ernesto Samper

RCN Radio se comunicó con el área de comunicaciones del ministerio de Hacienda, quien indicó que no se iban a referir al tema.

La publicación de la lista de los 69 presentes al ministro de Hacienda, hace parte de una gestión de la ONG con 37 entidades del Gobierno nacional sobre las citas de terceros con servidores públicos o, incluso, entre ellos mismos.

Pronto conocerán el nuevo proyecto del @InstAnticorrup: CABILVEO: GESTION TRANSPARENTE, con el q haremos lo q el Congreso nunca quiso: visibilizar el lobby q hacen los cabilderos, gremios, congresistas, abogados, banqueros y demás empresarios, sobre el alto gobierno. #CabilVEO pic.twitter.com/KYG9zRQHSb — Camilo Enciso (@camiloencisov) February 23, 2020

“Estamos recogiendo información sobre los viajes y los viáticos de las cabezas de las entidades y recogiendo información sobre los regalos. Eso nos va a permitir tener una radiografía, no solamente de lo que ocurre en el ministerio de Hacienda, sino de todo lo que ocurre en todas las entidades del gobierno nacional y ahí seguramente vamos a encontrar información valiosísima sobre cómo opera la democracia, el poder y el acceso a quienes toman decisiones”, concluyó Enciso.