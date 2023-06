“Una vez tumben las reformas, piensan destruir al Gobierno": Petro

Petro hace un llamado al Congreso sobre las reformas

Fue enfático sobre su insistencia por las posturas ante las reformas sociales (a la salud, laboral y pensional) y que se encuentran trabados en el Congreso por falta de consenso, así como de quorum en los últimos días.

“Que el Congreso sepa que las Reformas presentadas no son un capricho de un Presidente, no son "malas", como dicen los dueños del gran capital, son los deseos, las ganas de vivir de todo un pueblo de Colombia. Que el Congreso no traicione al pueblo”, expresó.

Aseguró también que la solicitud al Congreso no es violenta ni armada. “Esta es una solicitud popular que nace del pueblo excluido”, concluyó.