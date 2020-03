Universidad de Tilburg (Holanda) descarta acusación de plagio del ministro Malagón

El ministro de Vivienda, Jonathán Malagón, anunció que la Universidad de Tilburg (Holanda) concluyó la investigación sobre las denuncias de supuesto plagio en su contra, el cual se descartó.

"La Universidad de Tilburg concluye investigación sobre las denuncias en mi contra: descarta la acusación de plagio y mantiene mi título de doctorado", comienza su enunciado el ministro Malagón, reseñando lo ocurrido en un comunicado.

En contexto: Universidad de Tilburg (Holanda) investiga supuesto plagio del ministro Malagón

El funcionario reconoce que hubo "un descuido" al no haber mencionado más explícitamente el apoyo de investigación que recibió por parte de sus estudiantes.

"Sin embargo, tanto el Comité de Integridad Científica como la Junta Directiva de la Universidad de Tilburg consideraron que existió una conducta negligente de mi parte al no haber incluido una mención más explícita en mi tesis doctoral respecto al apoyo investigativo recibido por mis estudiantes, a nuestras publicaciones conjuntas o al hecho de haber dirigido sus trabajos de grado; lo cual constituyó una violación a la confianza de mis directores", dice.

También menciona que, "a pesar de dicho descuido (que es calificado como culposo y no doloso), el Comité 'no expresó que se necesitara otra evaluación de este tipo dado que no hay o son insuficientes los indicios (sobre plagio) de que la investigación (doctoral) se haya basado de manera no permisible en el trabajo de otros'.

De interés: Durante la cuarentena aumentaron las denuncias de violencia contra la mujer en un 51 %

Y expresa que "como consecuencia de todo lo anterior, se rechaza la acusación de plagio y se me mantiene el título de doctorado para todos los efectos académicos y legales. Por otra parte, se me conmina a incluir un anexo en mi tesis - adicional a la referencia que previamente hice en los agradecimientos - donde mencione a los estudiantes que colaboraron en la investigación".

Finalmente, el ministro de Vivienda aseguró en esta carta que "recibo el veredicto con humildad, pero con enorme satisfacción. Acataré gustoso la instrucción de la Junta Directiva y del Comité de Integridad Científica, por lo que he decidido no apelar la instrucción de los cuerpos colegiados de incluir una referencia aclaratoria en un anexo de mi tesis doctoral.