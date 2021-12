En la instalación de la XXX Asamblea Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores que se desarrolla en Cartagena, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, aseguró que lo importante es cumplir con las funciones de su cargo, así a muchas personas no les guste.

El funcionario señaló que “uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo decía mi abuelo, pero lo más importante es saber y tener claro por qué nos eligieron, para qué estamos y cumplir con nuestra función. Puede que no le gustemos a todo el mundo y no importa, pero lo importante es que tengamos la conciencia tranquila y hagamos nuestro trabajo”.

El contralor manifestó que las entidades fiscalizadoras del mundo tienen grandes desafíos, debido a los ataques que han recibido en tiempos recientes.

Resaltó que “en Ecuador incendiaron los expedientes de la Contraloría para que no pudieran seguir sus investigaciones. En Chile, hoy un candidato presidencial que lidera las encuestas quiere acabar con la Contraloría de ese país y eso nos preocupa. En Brasil, el presidente tuvo amenazas, antes, durante y después de haber sacado adelante la auditoría de las cuentas del Estado”.

“En Costa Rica se hicieron evidentes las presiones de grupos políticos para evitar la vigilancia en la red educativa del bicentenario, la cual se relaciona con la conectividad de las instituciones educativas de este país. Algo similar vivimos aquí (Colombia) con el caso sonado de Centros Poblados”, aseguró.

En esa misma línea, dijo que “en Colombia sufrimos permanentes presiones que tiene la entidad fiscalizadora superior al ejercer legítimamente su misión constitucional y legal, porque hay grupos de poder en nuestro país que se ven afectados por las decisiones proferidas por la entidad”.

“Sabemos que nuestra función no es del agrado de quienes actúan transgrediendo las leyes con el objetivo de apropiarse de los recursos de los colombianos. Sin embargo, no nos preocupa, porque la Contraloría es una entidad con una tradición de 98 años con funcionarios de gran experiencia”, recalcó.

Adicionalmente, Córdoba indicó que “nuestras entidades fiscalizadoras superiores deben ser fuertes y robustecidas. Que efectivamente logren ayudar a que la institucionalidad se dé sin ningún problema, porque aquí como en todo el mundo, hay gente que piensa que el país es de ellos y que los demás vivimos en arriendo”.

“Nuestra tarea no puede ser otra que trabajar en equipo para buscar las soluciones que tanto nos aquejan. Seguiremos dando la batalla siempre por resguardar el recurso de todos nuestros ciudadanos”, concluyó.