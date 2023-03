Unos 12.000 policías padecen VIH, dice el general Henry Sanabria

Por otro lado, el alto oficial se refirió a la forma en que se trata la diversidad sexual y la población LGBTIQ dentro de la institución. Según el general Sanabria, su instrucción ha sido protegerlos.

"Se les protege porque hay personas que intentan agredir a esa comunidad. De hecho, alguna vez dije: 'no se metan con ellos, no les hagan burla, no los molesten', y me confundieron. Pensaron que yo formaba parte de esa comunidad porque los defendí radicalmente", dijo el director de la Policía a Semana.