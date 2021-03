Uribe advirtió a concejales del CD que no ha autorizado participación en gobierno de Medellín

En su cuenta de twitter, el jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, les advirtió a los concejales de su partido en Medellín que hacen parte de la oposición y que no se les ha autorizado a hacer parte del actual gobierno municipal, que lidera el alcalde, Daniel Quintero.

En la red social, no mencionó a ninguno de los concejales en particular y escribió que “la oposición tiene que ser seria, motivada, argumental y no de insultos”.

Cabe recordar que a principio de este mes, también en su cuenta de twitter, el expresidente escribió “el Gobierno Nacional debería pensar en la intervención en EPM. Las calificadoras son claras, de no recuperarse el gobierno corporativo la bajan a BB+, quedaría sin grado de inversión”. Entre tanto, destacó que “mejor una decisión fuerte que lamentaciones posteriores”.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le respondió “nunca pensé ver un trino de Uribe pidiendo que se expropie a EPM para dársela al Gobierno Nacional. Mientras sea Alcalde de Medellín, EPM seguirá siendo pública, de Medellín, de Antioquia y de todos los Colombianos”.

Finalmente, el presidente Iván Duque aseguró que “no existe hoy causal de toma de posesión de la empresa, ni existen causales de intervención”. Advirtió que, de hacerlo, “iría en contra de la ley 142 porque no hay una falla en la prestación del servicio”.

Por su parte, Uribe Vélez insistió en que se puede intervenir, en caso de reducir la actual calificación, por la violación al Gobierno Corporativo por parte del alcalde de Medellín.

En su momento, el alcalde dijo que los trinos de Uribe están relacionados con asuntos “políticos” y con la derrota que tuvo en las anteriores elecciones a la Alcaldía de Medellín. Le solicitó al expresidente más prudencia con estos mensajes que pueden generar pánico financiero.