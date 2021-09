Uribe arremetió de nuevo contra el alcalde de Medellín y lo tildó de "mentiroso y corrupto"

El expresidente Álvaro Uribe Vélez arremetió nuevamente contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle y lo calificó de "corrupto, mentiroso y malabarista". Desde hace varios días se han venido registrando cruces de trinos entre los dos políticos antioqueños.

A través de un video divulgado en Twitter, el exsenador Uribe señaló que desde hace mucho tiempo bloqueo a Quintero Calle y dijo que las cosas no son como asegura Quintero, quien manifestó recientemente que el expresidente lo había bloqueado para no leer sus respuestas frente a la inseguridad en Medellín

“Si el Alcalde de Medellín fuera la mitad de guapo con los violentos, como con los ciudadanos quienes lo critican, no habría inseguridad en la ciudad”, precisó Uribe Vélez.

En ese sentido, el expresidente Uribe cuestionó al alcalde de Medellín, tras acusarlo de irse a pasear con recursos de la ciudad y agregó que "eso es un robo".

El expresidente dijo que Daniel Quintero Calle pretende tapar la corrupción poniendo como cortina de humo la repetición de infamias en su contra y agregó que "eso es lo que hace un malabarista".

"Una Alcaldía ladrona y una ciudad con un 40% de pobreza, los antioqueños saben porque lo digo y con énfasis. Estoy recibiendo información de los hechos y he sido honorable, no me he robado un solo peso", dijo en el video.

Hace unos días el alcalde Daniel Quintero destacó que con el apoyo de la Policía, equipos tecnológicos y cámaras de videovigilancia, se alcanzó “una reducción del 40% en el número de homicidios con respecto al año anterior y un 20% en los hurtos”.

“A mi que no me venga a decir el expresidente Uribe que no nos preocupa la seguridad, cuando tenemos una reducción en los homicidios y los hurtos. Estamos trabajando todos los días con tecnología, con el apoyo de la Fiscalía y la Policía Nacional para capturar a los delincuentes donde quiera que se encuentren", destacó el funcionario.