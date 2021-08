Uribe citó caso Epa Colombia para hablar de amnistía general

Uribe asoció que a los “violadores de niños” no les han dado ni un día de cárcel -para hacer referencia a las Farc- y a Epa Colombia sí le aplicaron una condena de cinco años por dar coger a martillo una estación de Transmilenio.



“Anoche veía yo en un programa, con la niña Epa Colombia, y volvían a comparar con el ladrón de bicicletas, una cosa y la otra. A mí me parece grave lo que esa niña hizo y, no la conozco y no la quiero juzgar, de darle con un martillo a Transmilenio. Pero también decían: ‘¿Por qué estos violadores de niños ni un día de cárcel y esta niña condenada?’”, dijo Uribe ante la Comisión de la Verdad