Una histórica decisión tomó la Corte Suprema de Justicia que ordenó la detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el marco del proceso que se adelanta por presunta manipulación de testigos.

Fue el propio senador del Centro Democrático, quien confirmó a través de su cuenta de Twitter que había sido notificado por el alto tribunal.

“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”, escribió.

En diálogo con La FM, el abogado penalista Francisco Bernate aclaró la situación jurídica actual del senador, indicando que esto no quiere decir que fue acusado o condenado sino el comienzo de una vinculación a la investigación.

“A Uribe no lo han condenado, no lo han acusado, esto apenas está empezando. Es un hecho grave pero no es más que eso, esto no es una condena es una decisión judicial”, afirmó.

Sobre qué opciones tiene el expresidente Uribe para apelar esta decisión, Bernate explicó que el senador debe continuar su defensa ante la misma Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. “Para recuperar la libertad la única instancia hoy es la Corte Suprema”, puntualizó.

Finalmente hizo un llamado a los colombianos de confiar en las instituciones judiciales del país.